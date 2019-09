Venerdì 27 settembre 2019 - 17:53

Foppapedretti vince il premio FSC Italia Furniture Award

Premia aziende virtuose che utilizzano legno certificato FSC

Roma, 27 set. (askanews) – C’è anche Foppapedretti tra i vincitori del prestigioso FSC Italia Furniture Award 2019, che premia le aziende italiane più virtuose che utilizzano legno certificato FSC nel rispetto della sostenibilità ambientale. Questa mattina a Milano, nello Spazio Avanzi di via Ampère, Foppapedretti si è aggiudicata il premio speciale nella categoria dedicata alla Comunicazione, grazie a una massiccia campagna pubblicitaria sul tema della sostenibilità ambientale, legata alla lavorazione del legno. Un progetto di marketing iniziato nei primi mesi del 2019, che continua a riguardare tutti i mezzi di comunicazione: dai maggiori quotidiani nazionali a prestigiosi settimanali, poi lo spot tv in onda sulle principali reti nazionali e anche uno spot radio. Comunicazione che coinvolge anche Internet, con i social ufficiali aziendali e siti web specializzati.

“Questo importante riconoscimento ci rende molto orgogliosi perché premia l’impegno ecologico che, da diversi anni, è uno dei principi fondamentali del marchio Foppapedretti – ha dichiarato il presidente Luciano Bonetti -. L’obiettivo di questa campagna pubblicitaria è comunicare il nostro impegno ambientale in modo forte e diretto, un principio che fa parte del dna di Foppapedretti da diversi anni, ma che è diventato più recepibile dal pubblico in questo momento storico. Inoltre, questa massiccia campagna pubblicitaria a tema ecologico punta a rafforzare il nostro marchio aumentandone anche il prestigio”.

L’impegno di Foppapedretti per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente non si limita all’utilizzo di legno certificato Fsc, rigorosamente lavorato in Italia. Infatti i prodotti Foppapedretti sono fatti per durare nel tempo, permettendo così al bosco di generare nuovi alberi. Poi vengono utilizzate vernici a base d’acqua, gli scarti della lavorazione del legno vengono riciclati per il riscaldamento delle unità produttive e l’impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia elettrica.