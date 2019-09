Venerdì 27 settembre 2019 - 11:06

Clima, migliaia studenti in piazza per il Fridays for Future

In 180 città: la parola d'ordine è cambiare politiche ambientali

Roma, 27 set. (askanews) – Studenti in piazza in più di 180 città per il terzo sciopero globale per il clima di ‘Fridays for Future Italia’ con l’adesione di Unione degli Studenti, Link – Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza. Tanti guiovani ma anche adulti alle manifestazioni.

In migliaia già in piazza a Roma, Milano, Torino e nelle città capoluogo, con slogan e striscioni. Piazza della Repubblica, punto d concentramento della manifestazione nelal capitale, si è via via riempita con l’arrivo di studenti da tutti i quartieri della capitale.

Un afflusso ordinato e festoso lungo via Nazionale e dalle principali stazuioni metro del centro. I ragazzi portano manifesti, molti in inglese, che denunciano l’emergenza climatica e chiedono un cambiamento urgente delle politiche ambientali.

