Giovedì 26 settembre 2019 - 19:00

Milano, entro fine ottobre 700 nuove bici elettriche per BikeMi

Poi in 3 mesi sostituzione intera flotta, totale 1.150 mezzi

Milano, 26 set. (askanews) – Entro la fine di ottobre entreranno in circolazione a Milano 700 biciclette elettriche di ultima generazione per rinnovare BikeMi, il servizio di bike sharing realizzato da Clear Channel e gestito da Atm. Lo ha annunciato il Comune presentando i nuovi mezzi in anteprima a e_mob, festival della mobilità elettrica. Nel corso dei successivi tre mesi sarà ultimata la sostituzione dell’intera flotta elettrica per un totale di 1.150 biciclette di questo tipo. Le nuove bici a pedalata assistita saranno più efficienti e maneggevoli rispetto alle attuali, con una batteria con più di 100 chilometri di autonomia e un peso complessivo inferiore ai 25 kg. Un innovativo sistema di connessione gestisce la potenza del motore, ottimizza la pedalata, comunica in tempo reale posizione, carica residua ed eventuali problemi per una migliore esperienza di viaggio.

La flotta di BikeMi conta già 5.430 biciclette (4.280 bici tradizionali e 1.150 pedalata assistita di cui 150 con il seggiolino per i più piccoli) e 303 punti di prelievo sparsi per la città. Le biciclette rosse, dal loro esordio hanno percorso 4,7 milioni di chilometri portando ad un risparmio complessivo di 965 tonnellate di CO2. “BikeMi è un servizio consolidato – ha commentato Marco Granelli, assessore alla Mobilità – e proprio perché funziona bene è necessario rinnovarlo. Queste biciclette elettriche daranno nuovo slancio e si inseriscono perfettamente nell’offerta sempre più ampia di mobilità condivisa”.

“Siamo molto orgogliosi di partecipare ad un evento come e_mob – ha aggiunto Eszter Sallai, Cfo di Clear Channel – perché oltre a celebrare la mobilità elettrica, ci dà l’opportunità di confermare il consolidato rapporto con Atm e il Comune di Milano e affermare come la collaborazione proficua tra istituzioni e azienda, porti ad un beneficio per la collettività. Clear Channel gestisce sistemi di bike sharing sia in Europa che oltreoceano da più di vent’anni. Fra tutti BikeMi si distingue per essere un servizio all’avanguardia. Il modello di bici che presentiamo oggi è tecnologicamente avanzato e altamente performante. È anche grazie all’introduzione di queste nuove ebike che il servizio ancora più efficiente”.