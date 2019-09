Mercoledì 25 settembre 2019 - 16:29

Nissan celebra il “National video games day”

Tre concept di sedia da esports e gaming,

Roma, 25 set. (askanews) – Nissan ha celebrato il “National Video Games Day” proponendo tre concept di sedia da esports e gaming, ispirati alla vettura sportiva GT-R NISMO, al SUV Armada e all’auto elettrica Nissan LEAF.

Esport e videogiochi sono tra le attività in più rapida crescita a livello globale e Nissan, a inizio di quest’anno, ha siglato una partnership con due dei team di gaming più famosi al mondo, Faze Clan e OpTic Gaming.

Nei tre concept di sedia si riconoscono alcuni elementi tecnologici tipici dei Sedili Zero Gravity, presenti su molti veicoli Nissan.

Chi pratica esport trascorre ore a perfezionare le proprie tecniche e le attrezzature da gioco sono parte integrante dell’identità di ciascun giocatore. Spesso i giocatori di esport devono scegliere tra estetica e comfort, ma le sedie Nissan potrebbero soddisfare entrambe le esigenze. Con decenni di esperienza in progettazione di sedili, i tre concept Nissan susciteranno sicuramente l’interesse dei gamers di tutto il mondo.

Nissan GT-R NISMO: emozione, alte prestazioni e cura del dettaglio

Ispirato al veicolo più iconico di Nissan In fibra di carbonio e alluminio Sagomato come un sedile da corsa per il massimo delle prestazioni Rivestimenti delle sedute in pelle rossa ed ecopelle scamosciata Nissan Armada: elegante, comfort superiore

Ispirato al grande SUV robusto, ma raffinato In pelle nera e marrone Platinum Reserve Climatizzato con riscaldamento e raffreddamento Supporto lombare per un maggiore comfort Nissan LEAF: semplicemente incredibile

Ispirato al veicolo elettrico più venduto al mondo Superfici verniciate color canna di fucile In pelle grigio chiaro con inserti blu elettrico Porta di ricarica USB Sostegni per le gambe integrati Al momento, Nissan non ha in programma la produzione delle sedie, ma valuta la reazione del pubblico e chiede ai fan di votare la loro preferita tramite l’account @NissanUSA Twitter del marchio.