Mercoledì 25 settembre 2019 - 12:15

Alla Milano Wine Week in degustazione il Lugana Doc

Ci sarà anche una masterclass sulla longevità del vino

Roma, 25 set. (askanews) – La DOC Lugana sarà in degustazione alla seconda edizione della Milano Wine Week, la più grande manifestazione enoica milanese che, dal 6 al 13 ottobre 2019, farà nuovamente diventare il capoluogo lombardo un importante palcoscenico internazionale per il mondo del vino. Una settimana interamente dedicata al settore, che mira a diffondere la cultura enologica in modo innovativo attraverso il coinvolgimento di numerose aziende e consorzi e un fitto palinsesto di master class, seminari, talk, aperitivi, walk-around tasting e molto altro dedicato sia agli addetti ai lavori sia ai privati.

Tra le mura di Palazzo Bovara il Consorzio Tutela Lugana DOC ha deciso di prendere parte a questa seconda edizione con una selezione di etichette declinate nelle diverse tipologie Lugana, Lugana Superiore, Lugana Riserva, Lugana Vendemmia Tardiva e Lugana Spumante.

Mercoledì 9 ottobre si svolgerà la master class “Lugana: immediatezza e longevità”: un’occasione imperdibile per scoprire il potenziale evolutivo di questo vino che si presta in modo eccezionale all’invecchiamento. Un vino che delizia se bevuto in gioventù, la quasi totalità della produzione viene consumata già l’anno successivo alla vendemmia, ma che sorprende se viene lasciato riposare in bottiglia per un po’ di tempo.