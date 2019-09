Lunedì 23 settembre 2019 - 14:08

Milano, da 28 settembre ospedale Niguarda in festa per suoi 80 anni

In programma anche screening e visite mediche gratuite

Milano, 23 set. (askanews) – Per festeggiare gli 80 anni dell’ospedale di Niguarda sono in programma una serie di iniziative, promosse con la Regione Lombardia e con il Patrocinio del Comune di Milano, aperte a tutti i cittadini dal 28 settembre, giorno de “La Festa di Niguarda”. Durante la giornata sarà possibile anche effettuare screening e visite gratuite, partecipare all’Innovation running, la corsa amatoriale (percorso da 3, 6 e 9 km) tra i viali dell’ospedale giardino promossa da Avis Milano, scoprire le opere d’arte di Niguarda, tutelato dalle Belle Arti, provare alcune discipline sportive rivolte in particolare alle persone con disabilità motoria grazie all’iniziativa ‘Lo Sport per tutti’ organizzata da AUSportiva e AUS Niguarda Onlus , partecipare al ‘3° Gran Premio di Niguarda’ in ricordo del grande campione Clay Regazzoni, conoscere le Associazioni e Onlus accreditate con l’ospedale che supportano i nostri pazienti, sostengono la ricerca e l’attivita’ clinica.

In programma c’è anche l’iniziativa ‘L’ospedale oltre le mura’, che prevede screening e visite gratuite in due luoghi pubblici della città: martedì 15 ottobre presso piazza Città di Lombardia e martedì 29 ottobre presso Piazza San Carlo, Milano. Il 21 ottobre c’è poi ‘A teatro con Niguarda’. Serata conclusiva, aperta al pubblico, presso il teatro Dal Verme di Milano. Presentata da un’amica dell’ospedale, Simona Ventura, insieme a tanti ospiti verranno celebrate le eccellenze di Niguarda, la sua storia e il legame con la Città. È previsto infine un Concorso letterario: ‘L’insolito ospedale’, aperto a tutti colori che amano la scrittura creativa e che vogliono cimentarsi in un racconto che abbia a tema le riflessioni, le esperienze e le emozioni che ruotano intorno ad un luogo di vita e di cura come l’ospedale. Il concorso si chiuderà il 31 ottobre.