Domenica 22 settembre 2019 - 13:03

Milano, spray al peperoncino alla discoteca Hollywood: due feriti lievi

Il locale è stato riaperto dopo un'ora

Milano, 22 set. (askanews) – Panico questa notte alla discoteca Hollywood, una delle più famose di Milano, nella zona della movida di Corso Como, dopo che due giovani hanno spruzzato in pista spray urticante, scatenando un fuggi fuggi generale, per fortuna senza gravi conseguenze. La discoteca è stata infatti riaperta dopo un’ora.

Due soggetti rimasti ignoti, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, hanno spruzzato spray urticante all’interno del locale, dandosi poi alla fuga. La discoteca è stata subito evacuata per consentire ai Vigili del Fuoco le verifiche ma veniva riaperta dopo circa un’ora. Alcune persone sono state visitate sul posto per lievi difficoltà respiratorie mentre una ragazza italiana di 21 anni è stata portata in codice giallo al Policlinico perché caduta, per via della confusione, mentre usciva dalla discoteca e ha avuto una contusione al fianco. Un ragazzo marocchino di 19 anni, invece, è stato trasferito sempre in codice giallo al Policlinico per le ferite riportate al volto a seguito di una piccola rissa, che si era verificata prima dell’episodio dello spray.

