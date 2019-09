Sabato 21 settembre 2019 - 17:07

Allerta maltempo della protezione civile, in Liguria e Toscana codice arancione

Giallo in altre 10 regioni del centro nord

Roma, 21 set. (askanews) – Allerta maltempo della protezione civile: piogge e temporali sono in arrivo al Centro-Nord. Il grado di allerta è arancione in Liguria e Toscana, allerta gialla in dieci regioni.

“Un’area d’instabilità posizionata sul Mediterraneo occidentale, dalla prossima notte, raggiungerà il nostro Paese determinando – spiega il Dipartimento della Protezione civile – un graduale peggioramento delle condizioni metereologiche con diffuse precipitazioni temporalesche che interesseranno dapprima il Piemonte meridionale, la Liguria e le coste della Toscana, in estensione alle restanti aree tirreniche centrali e all’Emilia-Romagna”.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 22 settembre, intense precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale, Liguria e Toscana, in rapida estensione a Lazio, Umbria ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 22 settembre, allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su tutta la Toscana e su gran parte della Liguria, bacini centrali e di levante. Allerta gialla nei restanti settori liguri e su parte di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, su tutti i bacini di Umbria e Lazio e sulla Sardegna centro-orientale.

Gtu/Int5