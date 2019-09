Papa: Eutanasia e aiuto al suicidio sono “false libertÃ ”

Venerdì 20 settembre 2019 - 12:42

Papa: Eutanasia e aiuto al suicidio sono “false libertà”

"Respingere tentazione indotta anche da mutamenti legislativi"

Roma, 20 set. (askanews) – Monito di Papa Francesco contro l’eutanasia e il suicidio assistito: “Si può e si deve respingere la tentazione – indotta anche da mutamenti legislativi – di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con l’eutanasia: si tratta di strade sbrigative di fronte a scelte che non sono, come potrebbero sembrare, espressione di libertà della persona, quando includono lo scarto del malato come possibilità, o falsa compassione di fronte alla richiesta di essere aiutati ad anticipare la morte”, ha detto Bergoglio ricevendo in udienza, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

“La medicina, per definizione, è servizio alla vita umana, e come tale essa comporta un essenziale e irrinunciabile riferimento alla persona nella sua integrità spirituale e materiale, nella sua dimensione individuale e sociale: la medicina è a servizio dell’uomo, di tutto l’uomo, di ogni uomo. E voi medici siete convinti di questa verità sulla scorta di una lunghissima tradizione, che risale alle stesse intuizioni ippocratiche; ed è proprio da tale convinzione che scaturiscono le vostre giuste preoccupazioni per le insidie a cui è esposta la medicina odierna”.

Cam