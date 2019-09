Venerdì 20 settembre 2019 - 19:53

Al via il Global Climate Strike guidato da Greta Thunberg

Manifestazioni in tutto il mondo, sciopero globale il 27

Roma, 20 set. (askanews) – E’ iniziata in tutto il mondo la settimana di mobilitazione ambientalista che si concluderà con lo sciopero globale di venerdì 27 settembre.

Da Melbourne a Stoccolma, da New York a Parigi, studenti di tutto il mondo partecipano oggi alle proteste di venerdì – Fridays for future – ispirate dalla figura di Greta Thunberg, la sedicenne svedese diventata figura-simbolo delle iniziative per chiedere azione politica contro il cambiamento climatico.

Il Global Climate Strike è il terzo di una serie di iniziative globali per il clima organizzate a partire dalle scuole e guidate dalla Thunberg. All’iniziativa hanno aderito anche sindacati, gruppi umanitari, organizzazioni ambientaliste e alcune compagnie globali. Thunberg, che è a New York in vista del summit Onu sul clima del 23 settembre, ha sostenuto che 4.638 eventi sono stati organizzati in 139 paesi.

Ska