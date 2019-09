Martedì 17 settembre 2019 - 11:49

Neonato trovato morto in una scarpata da alcuni turisti vicino Merano

Aveva ancora il cordone ombelicale e la testa avvolta in un panno

Roma, 17 set. (askanews) – Un neonato, che aveva ancora il cordone ombelicale, sarebbe stato trovato da alcuni turisti in una scarpata a Lana di Sopra, vicino Merano (Bolzano). Lo scrive il quotidiano in lingua tedesca Dolomiten, precisando che la testa del bambino era avvolta in un panno annodato al collo ripetutamente. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Bianca di Lana e di Merano e i carabinieri. Secondo i primi rilievi, prosegue il quotidiano, il piccolo era morto già da diverse ore e sarà l’autopsia, già disposta dalla procura di Bolzano, a chiarire le cause della morte.

Red/Apa/Int5