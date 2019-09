Martedì 17 settembre 2019 - 16:41

Moda, al Pirellone mostra di fotografie di Gian Paolo Barbieri

Fontana: proporrò riconoscimento ufficiale che gli renda merito

Milano, 17 set. (askanews) – “Ospitare a Palazzo Pirelli la mostra di un grande maestro quale Gian Paolo Barbieri, riveste per la Regione Lombardia un duplice onore. Innanzitutto quello di proporre una rassegna fotografica davvero eccezionale, poi, come ha detto il presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa, di aprire formalmente, con questo evento, la ‘Settimana della Moda’ di Milano”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo oggi all’inaugurazione della mostra ‘Milano e la moda, omaggio a Gian Paolo Barbieri’ in programma allo ‘Spazio Eventi’ di Palazzo Pirelli dal 18 settembre al 30 settembre.

Nel suo intervento il presidente della Lombardia ha dato appuntamento a Gian Paolo Barbieri per il prossimo mese di maggio, ricordando che “in occasione della Festa della Lombardia proporrò un riconoscimento ufficiale che gli renda merito per la grande opera prestata fin qui”.

All’inaugurazione, oltre al presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, e al vicepresidente Carlo Borghetti, era presente anche l’assessore regionale alla Moda, Marketing territoriale e Turismo, Lara Magoni che nel ringraziare Barbieri “per tutto ciò che ha dato alla cultura e alla moda non solo a livello nazionale, ma in ogni parte del mondo” ha lanciato un invito “a visitare una mostra che sa regalare emozioni attraverso immagini uniche”. L’ingresso alla mostra è libero: dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Domenica 29 settembre, invece, è in programma l’apertura straordinaria di Palazzo Pirelli.