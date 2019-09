Martedì 17 settembre 2019 - 10:43

Formigoni e altri devono risarcire 47,5 milioni (Corte dei Conti)

I giudici: provocato danno erariale alla Regione Lombardia

Milano, 17 set. (askanews) – La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato l’ex governatore Roberto Formigoni e agli altri condannati per il crac della Fondazione Maugeri (gli ex vertici del polo sanitario pavese, Umberto Maugeri e Costantino Passerino, gli affaristi Pierangelo Daccò e Antonio Simone, oltre che la stessa Fondazione) al pagamento di quasi 47,5 milioni a favore della Regione Lombardia a titolo di risarcimento per il danni erariali provocati dalle casse dell’amministrazione regionale. Con la sentenza depositata il 16 settembre scorso, i giudici contabili hanno inoltre stabilito il pignoramento dei soldi e beni già sotto sequestro conservativo.

Secondo quanto ricostruito nelle indagini della Procura di Milano, tra il 2001 e il 2011 l’ex governatore avrebbe favorito l’ospedale San Raffaele di Milano e la Fondazione Maugeri di Pavia attraverso una serie di delibere di giunta che stanziarono a favore dei due poli sanitari 200 milioni di euro per le cosiddette “funzioni non tariffabili”. Denaro in parte distratto da Daccò e dall’ex assessore lombardo alla Sanità Simone che, nel giro di un decennio, avrebbero sottratto oltre 70 milioni di euro dalle casse della Maugeri e 9 milioni da quelle del San Raffaele utilizzando parte di quel denaro, 6,6 milioni, per corrompere Formigoni con viaggi, cene e altre “utilità”.

