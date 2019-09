Venerdì 13 settembre 2019 - 17:02

Due capannoni in fiamme ad Avellino, il sindaco: situazione complicata

Non si segnalano al momento feriti

Napoli, 13 set. (askanews) – Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio a Piano D’Ardine, alle porte di Avellino. Non si segnalano al momento feriti o vittime. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti due capannoni, a quanto riferiscono i vigili del fuoco. Uno dei due capannone è in disuso mentre l’altro è sede di una fabbrica.

Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco.

L’intera zona è avvolta da una densa nuvola nera. Non è ancora possibile stabilire le cause dell’incendio e se vi sono rischi per l’ambiente e per la salute. Nelle stabilimento nel quale sono divampate le fiamme, a quanto si apprende, erano stoccati involucri per batterie auto. La fabbrica si chiama Ics. Le fiamme minacciano al momento minacciano un altra fabbrica vicina e un distributore di carburante. Sul posto oltre le squadre dei i vigili fel fuoco anche i tecnici dll’Arpa per monitorare l’impatto ambientale del materiale che sta bruciando.

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha invitato i suoi concittadini a tenere “le finestre chiuse” ed “evitare di circolare a ridosso dell’area per non intralciare le operazioni di soccorso e spegnimento”.

La colonna di fumo denso e nero è ben visibile non soltanto da Avellino, ma anche da Atripalda, Montefredane e Mercogliano. Il prefetto irpino, Maria Tirone, ha attivato il centro di coordinamento soccorsi al quale stanno prendendo parte i sindaci dell’intero comprensorio.

“La situazione è complicata – ha aggiunto Festa – ma si sta lavorando con grande professionalità fin dai primi momenti”. Sul posto, oltre a decine di mezzi dei vigili del fuoco, giunti da ogni parte della Campania, sono state installate le centraline dell’Arpac che monitoreranno la qualità dell’aria nella zona.

