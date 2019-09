Giovedì 12 settembre 2019 - 17:24

Due operai annegati nella vasca dei liquami in un’azienda nel Pavese

Ad Arena Po nell'Oltrepò. Sul posto impegnati i vigili del fuoco

Milano, 12 set. (askanews) – Due operai sono annegati in una vasca e altri due dispersi in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola di Arena Po, nell’Oltrepò Pavese (Pavia). Lo riferisce l’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), aggiungendo che “i vigili del fuoco stanno procedendo allo svuotamento della vasca per agevolare le operazioni di recupero”.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 12.30 in una vasca per la raccolta dei liquami in un’azienda agricola in via San Rocco 7 ad Arena Po, Comune del Pavese che si trova sulla riva destra del Po, al confine con la provincia di Piacenza.

Da quanto è possibile apprendere, i vigili del fuoco sarebbero in attesa del magistrato prima di procedere al recupero dei corpi dei lavoratori.

Oltre ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Stradella (Pavia) e i loro colleghi di Pavia.

Red-Alp MAZ