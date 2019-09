Lunedì 9 settembre 2019 - 13:12

Turismo in Campania: 28,5 milioni per costiera Amalfitana

Accordo tra Invitalia eRete di Sviluppo Turistico Costa d'Amalfi

Napoli, 9 set. (askanews) – Un investimento in Campania per 28,5 milioni da utilizzare per l’incremento del turismo della costiera Amalfitana e che porterà all’incremento dell’offerta lavorativa con 278 nuove assunzioni. E’ il risultato del contratto firmato tra Invitalia e Rete di Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi. L’accordo è stato sottoscritto dall’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, e dal presidente della “Rete di Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi”, Andrea Ferraioli. L’investimento complessivo è di 28,5 milioni di euro, di cui 16 concessi da Invitalia.

In particolare, 26,4 milioni finanzieranno 20 progetti di investimento per ampliare il portafoglio di prodotti e servizi, accrescere la competitività e destagionalizzare i flussi turistici. I restanti 2,1 milioni saranno investiti in un progetto comune di innovazione dell’organizzazione che coinvolgerà tutto il territorio. Il progetto punta, tra l’altro, all’installazione di 35 colonnine di ricarica per veicoli a trazione elettrica, alla realizzazione di un’area pubblica di wi-fi che possa servire anche le aree scoperte come i sentieri e alla creazione di un portale per presentare un’unica offerta turistica del brand “Costa d’Amalfi”.

(segue)