Lunedì 9 settembre 2019 - 19:27

Papa: accettare sfida dell’accoglienza e protezione dei migranti

L'esortazione di Bergoglio durante viaggio apostolico alle Mauritius

Roma, 9 set. (askanews) – Papa Francesco, nel suo discorso alle autorità delle Mauritius, durante il suo viaggio apostolico, ha esortato ad “accettare la sfida dell’accoglienza e della protezione dei migranti”.

Il Papa ha ricordato ed elogiato la storia del popolo mauriziano: “Il dna del vostro popolo conserva la memoria di quei movimenti migratori che hanno portato i vostri antenati su questa isola e che li hanno anche condotti ad aprirsi alle differenze per integrarle e promuoverle in vista del bene di tutti”.

“Ecco perché vi incoraggio, nella fedeltà alle vostre radici, ad accettare la sfida dell’accoglienza e della protezione dei migranti che oggi vengono qui per trovare lavoro e, per molti di loro, migliori condizioni di vita per le loro famiglie”, ha aggiunto Bergoglio, sottolineando: “Abbiate a cuore di accoglierli come i vostri antenati hanno saputo accogliersi a vicenda, quali protagonisti e difensori di una vera cultura dell’incontro che consente ai migranti (e a tutti) di essere riconosciuti nella loro dignità e nei loro diritti”.