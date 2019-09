Lunedì 9 settembre 2019 - 14:26

Firenze, al via la due giorni “SME powering low carbon future”

Su come incentivare una politica a basse emissioni carbonio Pmi

Firenze, 9 set. (askanews) – Si intitola “SME powering low carbon future”, ovvero come incentivare una politica a basse emissioni di carbonio nelle PMI, il kick off meeting del progetto europeo SME Power di cui è capofila ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse) e che l’assessore all’Ambiente della Regione Toscana, Federica Fratoni, presenterà domani, martedì 10 settembre (inizio 8,30), presso la sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo a Firenze, alla presenza di tutti i partner.

Domani e mercoledì, 11 settembre, saranno due giorni di lavori in cui i partner si incontrano, per la prima volta nel capoluogo toscano, insieme agli stakeholders (portatori di interesse) del progetto e avranno 36 mesi di tempo per attivare una cooperazione interregionale, sviluppare piani d’azione e approfondire casi studio. A questa prima fase ne seguirà una seconda che durerà 12 mesi per il monitoraggio e la disseminazione del progetto.