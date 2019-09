Venerdì 6 settembre 2019 - 21:03

Identificato l’aggressore del bimbo marocchino di tre anni

Accertamenti Polizia sul fatto avvenuto nei giorni scorsi a Cosenza

Roma, 6 set. (askanews) – Gli investigatori della polizia hanno identificato l’uomo che, nei giorni scorsi, a Cosenza aveva aggredito un bimbo di tre anni di nazionalità marocchina in via Macallè, traversa di C.so Mazzini.

In particolare il bimbo si era avvicinato ad una neonata, trasportata in una carrozzina da una giovane coppia. Tale gesto aveva provocato la reazione della coppia – si aggiunge – prima della donna poi dell’uomo, che avevano aggredito il bimbo, provocandogli delle lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Dalla visione dei filmati delle numerose videocamere di sorveglianza gli investigatori sono riusciti ad individuare le persone presenti all’accaduto le cui testimonianze hanno permettesso di identificare T.D. di anni 22 e M.V. di anni 24 quali autori dell’aggressione che, pertanto, sono stati deferiti in stato di libertà alla locale A.G. per lesioni personali aggravate.

