Lunedì 2 settembre 2019 - 16:01

Sojade a SANA 2019 con due novità BIO

"So Fingers!" e "So Nuggets!"

Roma, 2 set. (askanews) – Anche quest’anno Triballat Italia, filiale della francese Triballat Noyal, interverrà a SANA 2019, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, con il suo brand BIO Sojade, in esclusiva per il canale specializzato. L’azienda sarà presente a BolognaFiere, da venerdì 6 a lunedì 9 settembre 2019, con uno spazio dedicato all’interno dell’area Ecor NaturaSì (Padiglione 30, Stand 59).

Triballat produce e commercializza, dal 2002, il brand BIO Sojade, che include una gamma di oltre 40 prodotti vegetali BIO, di qualità, gustosi e rispettosi dell’ambiente, distribuiti in esclusiva nel canale specializzato.

Tra le novità che verranno presentate dall’azienda in occasione della fiera i golosi e croccanti bastoncini di semi Sojade “So Fingers!” e i deliziosi nuggets Sojade “So Nuggets!” composti da soia e grano, con carote, cipolla e sedano. Sojade “So Fingers!” sono ricchi di proteine, sani e naturali; oltre a distinguersi per la loro croccantezza e per il sapore unico, sono ideali per pause leggere ed aperitivi ricchi di gusto. Facili, pratici e veloci da preparare, gli sticks sono pronti in pochi minuti in forno tradizionale o in padella.

Sojade “So Nuggets!” sono specialità dorate dalla panatura croccante con tofu e verdure. Come tutti i prodotti Sojade, i nuggets sono perfetti per una alimentazione varia, nutriente e bilanciata ogni giorno, grazie anche alle notevoli proprietà nutritive del prodotto.