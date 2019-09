Domenica 1 settembre 2019 - 12:31

Papa Francesco è rimasto chiuso per 25 minuti in ascensore

In ritardo all'Angelus

Roma, 1 set. (askanews) – “Sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti per un calo di tensione, e solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco sono riuscito ad uscire”. Così Papa Francesco si scusa con i fedeli in Piazza San Pietro per il ritardo di 9 minuti nell’affacciarsi alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per recitare l’Angelus, previsto per le 12.

Bla/Int2