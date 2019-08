Mercoledì 28 agosto 2019 - 20:08

Venezia 76, in concorso il corto “Supereroi senza superpoteri”

Documentario di Beatrice Baldacci nella sezione "Orizzonti"

Venezia, 28 ago. (askanews) – Il corto documentario “Supereroi senza superpoteri” di Beatrice Baldacci, sviluppato e realizzato nell’ambito del Premio Zavattini, è stato selezionato della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2019 per concorrere nella sezione “Orizzonti”. Lo ricorda in una nota l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico.

Un film ideato e diretto da una giovanissima regista in cui la memoria audiovisiva viene in supporto ai ricordi di infanzia nella ricostruzione emotiva di una forte relazione tra madre e figlia.

Un esempio significativo di come il riuso creativo dei materiali d’archivio, anche personali e familiari, possa essere all’origine di una creatività filmica incisiva e, in questo caso, doppiamente originale poiché delicatamente autobiografica. La proiezione avrà luogo in anteprima assoluta giovedì 5 settembre alle 17 alla sala Giardino del Lido di Venezia. Supereroi senza superpoteri è un film di Beatrice Baldacci, prodotto dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico nell’ambito del “Premio Zavattini – Unarchive” sostenuto dalla Siae e dal MiBACT, attraverso il bando “Sillumina”, e dalla Regione Lazio, e realizzato in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà. È distribuito da Elenfant Film.