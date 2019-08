Martedì 27 agosto 2019 - 14:48

Scomparsa una 28enne, si cerca anche l’uomo con cui era uscita

Piacenza, appello su Fb: "Non si sarebbe mai allontanata da casa"

Roma, 27 ago. (askanews) – Nella zona di Piacenza sono ancora in corso le ricerche di Elisa Pomarelli, 28 anni, scomparsa dal primo pomeriggio di domenica. La giovane aveva detto ai genitori che sarebbe andata a Carpaneto Piacentino, ma poi non ha fatto più ritorno a casa. I carabinieri che hanno avviato le indagini hanno diffuso un appello. L’ultimo contatto con la famiglia c’è stato nella tarda serata di ieri, con una telefonata ai genitori.

Elisa al momento della sua scomparsa – hanno fatto sapere i militari una nota – era vestita con una maglietta nera ‘Armani’ e pantaloni beige. E’ alta circa 1,60: “Se qualcuno l’avesse notata è pregato avvisare immediatamente il Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza o la Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda”.

Secondo quanto spiegato dalla sorella Francesca, il cellulare di Elisa “l’ultima volta che ha mandato un segnale agganciava la cellula di Cadeo”. In base a quanto riferito da alcuni media locali Elisa era in compagnia di un uomo che conosceva, Massimo Sebastiani, 47 anni. In base al resoconto di alcune persone i due sarebbero stati notati domenica pranzare in un ristorante di Ciriano. Sebastiani, poi, sarebbe stato visto nel pomeriggio nei pressi di Sariano. L’ultima segnalazione dell’uomo ieri sera, sempre in un ristorante della zona.

Nel pomeriggio di ieri sono iniziate le ricerche. In campo i vigili del fuoco, polizia locale, Anpas e Protezione Civile. Le attività si avvalgono del supporto di un elicottero e dei sommozzatori dei pompieri.

“Mia sorella è scomparsa, ha lasciato la casa dei miei genitori verso mezzogiorno e poi non ha più fatto ritorno. È uscita con un uomo di Carpaneto Piacentino e il suo cellulare l’ultima volta che ha mandato un segnale agganciava la cellula di Cadeo”, ha scritto su Facebook la sorella Francesca: “Mia sorella non si sarebbe mai allontanata da casa propria volontariamente sono quasi 24 ore che non si ha più notizie ovviamente abbiamo già sporto denuncia ai carabinieri, ogni indizio notizia o avvistamento è importantissimo. Se qualcuno dovesse sapere qualcosa mi contatti privatamente o nel caso condividete il post il più possibile grazie”.