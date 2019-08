Lunedì 26 agosto 2019 - 16:42

Sulla spiaggia di Bagheria arriva il “Pesce Mangiaplastica”

Sul lungomare di Aspra

Roma, 26 ago. (askanews) – E’ arrivato sulla spiaggia del lungomare di Aspra il “Pesce Mangiaplastica” a Bagheria (Pa), in Sicilia. E’ un gigantesco cestino a forma di pesce che simboleggia una delle tante specie minacciate dall’inquinamento prodotto dai rifiuti abbandonati e che serve a raccogliere la plastica gettata da cittadini e turisti che si recheranno sul lungomare. Promosso dai Club Rotary Monte Pellegrino e sezione di Bagheria, l’iniziativa è patrocinata dall’amministrazione comunale ed in particolare dall’assessorato all’Ambiente, guidato dall’ assessore Daniele Vella, con il supporto del consigliere comunale Andrea Sciortino. La lotta all’inquinamento delle spiagge e dei mari, causate dalle plastiche, sta coinvolgendo sempre più comuni in Italia.