Mercoledì 21 agosto 2019 - 15:52

Maltempo, in arrivo temporali sulle regioni nord-occidentali

Protezione civile: allerta arancione oggi e domani in Lombardia

Roma, 21 ago. (askanews) – Nuova ondata di maltempo, in arrivo piogge e temporali sulle regioni nord-occidentali dell’Italia, e la Protezione civile segnala, per oggi e domani, allerta arancione in Lombardia.

“L’ingresso di una struttura depressionaria sul Mediterraneo – spiega il Dipartimento della Protezione civile – mantiene verso il nord Italia un flusso di correnti in quota deboli ma molto umide e generalmente instabili, responsabile in questi giorni di piogge e rovesci sui settori alpini, al quale si aggiungerà, nel corso della serata di oggi, l’arrivo di aria più fresca in quota”; e “tale situazione, sulle regioni nord-occidentali dell’Italia, determinerà condizioni spiccatamente favorevoli all’innesco di forti temporali, anche sui settori di pianura”.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla sera di oggi, mercoledì 21 agosto, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, specie sui settori centro settentrionali, e Lombardia, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

E’ stata quindi valutata per oggi allerta arancione sull’area nord-occidentale della Lombardia e allerta gialla su alcuni settori di Lombardia e Piemonte. Per domani, giovedì 22 agosto, allerta arancione sulla zona nord-occidentale della Lombardia e allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Piemonte, Toscana e Abruzzo.