Lunedì 19 agosto 2019 - 21:21

Open Arms, Toninelli: nostra Guardia Costiera disponibile a portare i migranti in Spagna

"Ma Madrid tolga immediatamente la sua bandiera dalla nave"

Milano, 19 ago. (askanews) – “Facciamo un ulteriore passo in avanti: siamo disponibili a portare noi, con la nostra Guardia Costiera, nel porto iberico che ci verrà indicato tutti i migranti che sono a bordo della Open Arms. La Spagna però faccia prima, a sua volta, un passo in avanti e tolga immediatamente la sua bandiera dalla nave della Ong”. E’ quanto ha dichiarato in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

“Ci siamo messi a disposizione con la Guardia Costiera per accompagnare la Open Arms in Spagna, per offrire supporto tecnico e per trasportare parte dei migranti a bordo di una nostra imbarcazione per il viaggio – ha sottolineato il ministro – ma la Ong ha incredibilmente rifiutato, con un atteggiamento che fa sospettare ci sia malafede da parte loro”.

rar/sam