Martedì 13 agosto 2019 - 09:15

Realacci: ultima estate in Italia per microplastiche nei cosmetici

Il presidente della Fondazione Symbola: vietate dal 1 gennaio

Roma, 13 ago. (askanews) – “Questa è per l’Italia l’ultima estate con le microplastiche nei cosmetici che dal primo gennaio 2020 saranno vietate”. Lo ha dichiarato Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e presidente onorario di Legambiente.

“La lotta all’inquinamento da plastica – ha proseguito Realacci – è un fronte sul quale l’Italia ha fatto da apripista con la messa al bando degli shopper non biodegradabili e con un mio emendamento alla legge di Bilancio ha già vietato dal primo gennaio 2019 i cotton-fioc non biodegradabili e dal primo gennaio 2020 le microplastiche nei cosmetici. Misure, le ultime due, approvate all’unanimità dal Parlamento nella scorsa Legislatura e sostenute con forza dal mondo ambientalista, in particolar modo da Legambiente e Marevivo”.

“Siamo i primi al mondo ad aver fatto questa scelta, ma resta ovviamente moltissimo da fare contro il marine litter. Nel caso in particolare dei cosmetici la nostra scelta è importante perché siamo leader assoluti nel settore: oltre il 50% del make up del mondo si produce infatti in Italia. Questo rende le nostre produzioni più orientate al futuro e per questo più competitive”.