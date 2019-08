Martedì 13 agosto 2019 - 01:10

‘Diabolik’, funerali a rischio: famiglia annuncia che non ci sarà

Dopo che Tar ha respinto richiesta sospensiva contro esequie in forma privata

Roma, 13 ago. (askanews) – Rischiano di non svolgersi i funerali di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, il leader degli Irriducibili uccisi mercoledì scorso in un agguato, con un colpo di pistola, al Parco degli Acquedotti a Roma.

“Noi non ci presenteremo”, ha scritto su Facebook Giorgia Piscitelli, figlia del capo tifoso laziale, confermando che la famiglia non parteciperà alle esequie private, disposte dal Questore di Roma per motivi di ordine pubblico alle 6 del mattino di oggi al cimitero Flaminio.

La famiglia del leader degli Irriducibili ha appreso la notizia del respingimento della richiesta di sospensiva, presentata al Tar dai legali dei Piscitelli contro l’ordinanza, che era stata firmata due giorni dopo l’omicidio dal Questore di Roma Carmine Esposito.

“In segno di rispetto assoluto nei confronti dei familiari di Fabrizio, accogliamo l’invito lanciato dalla famiglia e non saremo presenti al cimitero Flaminio. Pertanto estendiamo l’appello a tutti i tifosi della Lazio e non, e ai tanti amici di Fabrizio. E’ obbligo morale di tutti rispettare la volontà della Famiglia”, ha scritto su Facebook “La voce della nord” degli ultrà Irriducibili della Lazio.

Secondo le ultime notizie la salma di “Diabolik” resterà a Tor Vergata, a disposizione della famiglia Piscitelli, fino a quando non la andranno a ritirare. Da lì andrà poi al cimitero.

