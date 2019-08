Lunedì 12 agosto 2019 - 20:37

Funerali di “Diabolik”, la famiglia: noi non parteciperemo

La famiglia non parteciperà alle esquie in forma privata

Roma, 12 ago. (askanews) – “Domani noi non ci presenteremo”. Lo scrive su Facebook Giorgia Piscitelli, figlia di Fabrizio “Diabolik”, l’ultrà della Lazio ucciso dei giorni scorsi a Roma in un agguato, spiegando che la famiglia non parteciperà per protesta alle esequie private disposte dal Questore di Roma per motivi di ordine pubblico alle 6 del mattino al cimitero Flaminio.

La decisione è arrivata dopo che il Tar ha respinto il ricorso della famiglia di Piscitelli contro l’ordinanza del questore di Roma che ne vietava i funerali pubblici.

mpd/sam