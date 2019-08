Giovedì 8 agosto 2019 - 19:28

Giovane uccisa a Reggio Emilia nel bar in cui lavorava

L'assassino è un uomo in fuga, le indagini della Polizia

Roma, 8 ago. (askanews) – Una giovane donna di origini cinesi è stata assassinata questa sera nel bar di Reggio Emilia dove lavorava, a via XX settembre in zona Foro Boario. Ad accoltellarla a morte, a quanto si apprende, un uomo che è poi scappato. La Polizia è presente sul luogo con la squadra mobile e la scientifica per appurare i fatti e individuare il possibile movente.