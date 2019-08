Mercoledì 7 agosto 2019 - 00:25

Pioggia e frane nel Lecchese: auto travolte e 50 sfollati

A Casargo smottamento nella zona del monte Muggio

Milano, 7 ago. (askanews) – Le piogge intense e la grandine hanno causato una nuova frana a Casargo, nel Lecchese. Il crollo – come spiegato anche da La Provincia di Lecco – è avvenuto sotto la zona del monte Muggio. Diverse auto, parcheggiate nella zona dello smottamento, sono state travolte dal fango, mentre 50 persone, le cui abitazioni sorgono vicino a un torrente che ha esondato, sono state evacuate per motivi di sicurezza. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco.