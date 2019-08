Martedì 6 agosto 2019 - 19:56

Raggi: “Via la scritta CasaPound. E’ solo l’inizio”

"Ora va sgomberato l'immobile"

Roma, 6 ago. (askanews) – “E’ solo inizio. Ora va sgomberato l’immobile e deve essere restituito alle famiglie che ne hanno davvero diritto. Va ripristinata la legalità. Fino in fondo”. Lo commenta su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi pubblicando la foto della scritta rimossa sulla sede di CasaPound di via Napoleone III.

“Roma – dichiara la sindaca – ha una situazione non solo straordinaria, oserei dire unica, per la specificità e i numeri, con oltre 11mila persone presenti nelle occupazioni registrate dalla Prefettura. Quindi il superamento delle occupazioni abusive deve essere gestito in maniera diversa rispetto alle altre città”. “La Capitale ha bisogno di un Piano Straordinario per la gestione degli sgomberi- dichiarano la Presidente della Commissione Politiche Sociali Maria Agnese Catini e la Presidente della Commissione Patrimonio e Politiche abitative Valentina Vivarelli – È questo lo scopo del Tavolo Interistituzionale che deve essere istituito per il bene e la sicurezza della città. È doveroso per evitare che si creino nuove forme di emergenza abitativa, illegalità, rischi per l’ordine pubblico e per la sicurezza di Roma. La situazione della nostra città per dimensioni e per il numero delle persone e dei nuclei familiari coinvolti non ha uguali in Italia”.

Cam