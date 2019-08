Martedì 6 agosto 2019 - 18:16

MetrArt riciclata by Maupal, nuova linea metro immaginaria a Roma

Le 11 fermate con plastica riciclata da Corepla

Roma, 6 ago. (askanews) – Oggi Roma si è svegliata con una nuova linea della metropolitana. Una linea immaginaria che ci guiderà fuori dagli ingorghi e dagli schemi, verso nuovi orizzonti della consapevolezza. Per capire che il riciclo è arte.

La MetrArt – una metro fatta ad arte – attraversa Roma con 11 nuove fermate “FermArt”, realizzate con la plastica raccolta dai cittadini di tutta Italia e riciclata da Corepla: ad assemblare tappi, flaconi, bottiglie, scaglie, granuli, e a immaginarne un insolito riciclo è stato lo street artist Mauro Pallotta, in arte Maupal, con la collaborazione dell’artista 3K.

Dalla Tomba di Nerone al Trullo, passando per il centro della Capitale, ogni fermata è un’opera d’arte, una scultura che evoca il luogo scelto per la sua collocazione e guida i viaggiatori tra le infinite possibilità del mondo del riciclo degli imballaggi in plastica.

MetrArt è un invito ad affrontare anche i temi più complessi con occhi nuovi, con creatività e spirito di intraprendenza. Per salire a bordo è richiesto il nuovo biglietto BIT “Basta Impegnarsi Tutti”, distribuito per l’occasione. Basta cambiare prospettiva e, anche in una notte, i problemi possono trasformarsi in risorse.