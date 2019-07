Mercoledì 31 luglio 2019 - 10:46

Roma, Ministero: stop al fast food alle Terme di Caracalla

Intervento per anullare in autotutela la procedura autorizzativa

Roma, 31 lug. (askanews) – Il Ministero per i beni e le attività culturali è prontamente intervenuto per annullare, in autotutela, la procedura autorizzativa per la costruzione di un fast food all’interno dell’area archeologica delle Terme di Caracalla. Lo rende noto l’Ufficio stampa del Mibac.