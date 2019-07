Martedì 30 luglio 2019 - 10:13

Incendiata l’auto del sindaco di Cardedu nel nuorese

Nel mirino di ignoti Matteo Piras. Attentato contro una sede Pd

Roma, 30 lug. (askanews) – Attentato incendiario questa notte a Cardedu, in provincia di Nuoro, dove è stata data alle fiamme l’auto del sindaco Matteo Piras, eletto con una lista civica.

L’atto intimidatorio non è stato ancora rivendicato. Sempre in Sardegna, attentato in una sede del Pd a Dorgali.

“Ci aspettiamo il massimo impegno da parte del Viminale per scovare i responsabili dei preoccupanti episodi di questa notte in Sardegna. Le intimidazioni contro le forze politiche, di qualsiasi schieramento, sono un pericolo e una minaccia per l’intera democrazia” ha scritto su Twitter Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.

Red/cro/Bla/Int5