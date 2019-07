Domenica 28 luglio 2019 - 09:58

Carabiniere ucciso, oggi la camera ardente a Roma

Domani i funerali a Somma Vesuviana

Roma, 28 lug. (askanews) – La camera ardente del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso giovedì notte a Roma, viene allestita oggi, dalle 16 alle 20.30, nella cappella di Piazza Monte di Pietà, nella capitale. Domani, lunedì, a mezzogiorno i funerali a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, nella chiesa di Santa Croce in via di Santa Maria del Pozzo.

