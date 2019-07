Martedì 23 luglio 2019 - 09:54

Amanda Knox lancia una raccolta fondi per il suo matrimonio

Cerca 10mila euro per la festa di nozze

Roma, 23 lug. (askanews) – Amanda Knox, la 31enne americana assolta in Cassazione per l’omicidio della studentessa Meredith Kercher a Perugia, e il suo fidanzato Christopher Robinson hanno lanciato una raccolta fondi “senza vergogna” (come scrive il Sun) per finanziare il loro matrimonio: servono 10mila dollari.

“Non abbiamo bisogno di altro. Quello che ci serve è un aiuto per organizzare la più bella festa di sempre per la nostra famiglia e i nostri amici”. Così ha scritto Amanda sul sito del suo matrimonio Knoxrobinson.com. “Sia che tu venga che non venga, dona”. E infine: “Chiunque donerà riceverà una edizione limitata e firmata di The Cardio Tesseract, il nostro libro di poesie d’amore”, aggiunge la coppia.

Knox racconta anche che la coppia di fidanzati ha speso tutti i risparmi per il matrimonio per il recente viaggio in Italia, considerato “importante”.

