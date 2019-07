Lunedì 22 luglio 2019 - 16:11

Frecce Tricolori premiate all’air show di Fairford

Premio per il miglior display al Royal International Air Tattoo

Milano, 22 lug. (askanews) – Le “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica militare italiana hanno vinto il premio RAFCTE Trophy come miglior pattuglia acrobatica straniera al Royal international Air Tattoo di Fairford, in Inghilterra, tra i più importanti air show d’Europa.

Il premio è assegnato ogni anno alla migliore dimostrazione in volo da parte di un team straniero e la Pattuglia acrobatica nazionale, ai comandi del maggiore Gaetano Farina e del capo formazione, maggiore Stefano Vit, hanno sbaragliato la concorrenza, confermandosi ancora una volta tra le migliori compagini acrobatiche aeree militari del mondo.

“È davvero un grande onore per me e per tutto il team – ha dichiarato il leader Stefano Vit, Pony 1 – perché è un trofeo speciale. L’Air Tattoo è il più grande airshow in Europa e vincere questo trofeo è una grande ricompensa”.

In grande evidenza anche i piloti collaudatori del Reparto sperimentale volo dell’Aeronautica militare, con i display del C27-J “Spartan” da trasporto, dell’Eurofighter e, soprattutto, del jet d’addestramento avanzato T-346 “Master” dell’italiana Leonardo.