Sabato 20 luglio 2019 - 16:47

SDA Bocconi lancia i corsi online: sempre disponibili “on demand”

Troilo: "L'ambizione è diventare la Netflix della formazione"

Milano, 20 lug. (askanews) – SDA Bocconi School of Management lancia il suo portafoglio di corsi online, sul modello Netflix, sempre disponibili “on demand” su qualsiasi dispositivo. “Con la formazione online vogliamo abbattere ogni barriera geografica, economica e psicologica e dare a tutti la possibilità di fruire di una formazione continua di alta qualità”, spiega Gabriele Troilo, associate dean per la Divisione Open Market and New Business di Sda Bocconi, che aggiunge: “L’utilizzo delle tecnologie più efficaci e un dispiego di risorse degno di produzioni di alto livello si accompagnano, infatti, a un prezzo molto contenuto”.

Tutti i corsi del portafoglio online fanno un uso intensivo dei video e delle animazioni interattive, presentano numerosi case study in formato elettronico con interviste a manager e imprenditori di grande esperienza. Gli strumenti di autovalutazione, poi, consentono ai partecipanti di capire il proprio livello di preparazione prima del test finale, che dà diritto a un certificato. Tutti i partecipanti che completano i corsi hanno accesso alla comunità #Mine degli alunni Sda Bocconi, con eventi di aggiornamento per manager e imprenditori.

L’analogia con l’industria dell’entertainment non si limita alla qualità della produzione, ma riguarda anche le modalità di fruizione. “La nostra ambizione è diventare la Netflix della formazione, essere una piattaforma attraverso cui sia possibile intraprendere percorsi modulari di formazione nel rispetto dei tempi, delle esigenze e delle circostanze che condizionano la vita di ciascuno”, chiarisce ancora Troilo.

I primi corsi del portafoglio online spaziano in diversi ambiti: Sport Marketing e Sponsorship, Competenze per vendere, Finanziare la crescita aziendale, IT Management, Personal Branding, Fondamenti di bilancio, Data Analysis per Manager: fondamenti. Nella seconda parte dell’anno sarà la volta di temi diretti a famiglie professionali specifiche: Come creare un business plan, Valutazione immobiliare, Visual Merchandising, Comunicare per creare Valore, The Blockchain Journey (in inglese) e Python for Marketeer (in inglese). I corsi hanno una durata suggerita che varia dalle 5 alle 9 settimane ma, per consentire flessibilità di tempo ed impegno, rimangono a disposizione del partecipante per 4 mesi dalla data di iscrizione. Previsto uno sconto del 20% per le donne.