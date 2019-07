Sabato 20 luglio 2019 - 12:45

Il siriano sospetto non è in Italia

Rientra l'allarme terrorismo

Roma, 20 lug. (askanews) – Si troverebbe all’estero e non in Italia il siriano segnalato alle forze di sicurezza italiane come presunto autore di un attentato. Il suo nome – fanno sapere fonti qualificate – era stato segnalato nell’ambito dei continui scambi di informazioni tra Paesi. Sembra dunque, che all’esito degli accertamenti svolti immediatamente dall’antiterrorismo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l’allarme sia rientrato.

Aer