Venerdì 19 luglio 2019 - 15:33

Teem offre a Comune di Vizzolo ex cava diventata oasi naturalistica

Obiettivo è rendere l'area accessibile a tutti

Milano, 19 lug. (askanews) – La società Tangenziale Esterna Spa, concessionaria dell’autostrada A58-Teem, è pronta a cedere a titolo gratuito all’amministrazione comunale di Vizzolo, in provincia di Milano, una ex cava di ghiaia che da tre anni è stata riqualificata e trasformata in un’oasi naturalistica. L’area, frequentata da bird-watcher e ornitologi provenienti dall’intera Lombardia, dovrebbe risultare così accessibile a tutti. Per venire incontro alle esigenze dell’Amministrazione la società è disponibile ad assumersi le spese derivanti dall’estensione al sito ecologico della rete elettrica di e-distribuzione.

“Com’è a Sua conoscenza pure grazie all’attenzione dedicata dai media al futuro del sito – ha scritto la concessionaria al sindaco appena eletto, Luisa Salvatori -, abbiamo trasformato in un’oasi naturalistica l’ex cava utilizzata per estrarre ghiaia durante la costruzione dell’autostrada. L’eccellenza della riqualificazione, certificata da Idrogea su incarico del vostro municipio, ha permesso di creare un’area umida di pregio da valorizzare attraverso la fruizione collettiva che l’amministrazione può garantire e regolamentare”.