Venerdì 19 luglio 2019 - 11:27

Ragazzo di 28 anni trovato morto nella notte in una piscina pubblica di Milano

La segnalazione anonima alle 3.10 al personale dell'Areu

Milano, 19 lug. (askanews) – Un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto in una piscina pubblica questa notte a Milano. Alle 3.18 il personale dell’Areu, l’agenzia regionale emergenza urgenza, ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di un anonimo. Questa persona ha riferito di un ragazzo che si era sentito male nella piscina di via sant’Abbondio. Per il personale sanitario il ragazzo, italiano, è morto per annegamento. Restano da accertare le cause del decesso e cosa ci facesse a quell’ora nell’impianto gestito da Milanosport, nella periferia sud di Milano Mlo/Int5