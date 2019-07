Giovedì 18 luglio 2019 - 14:33

Indagati 62 “furbetti del cartellino” all’ospedale Cardarelli di Napoli

Timbravano il badge e poi andavano via

Napoli, 18 lug. (askanews) – Caso furbetti del cartellino all’ospedale Cardarelli di Napoli. Al termine di indagini effettuate con video e servizi di appostamento sono stati emessi 62 avvisi di garanzia notificati a presunti furbetti del cartellino, i quali timbravano il badge e poi andavano via. In una prima tranche di indagini risultano coinvolti 9 centralinisti, mentre in un secondo filone sono coinvolti 54 impiegati. Il pm Giancarlo Novelli, ha mosso le accuse di truffa e violazione della legge Brunetta. Dalle indagini è emerso che anche un minorenne veniva utilizzato per smarcare il cartellino al posto dei dipendenti, secondo quanto emerso dalle verifiche del commissariato Arenella.

