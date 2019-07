Martedì 16 luglio 2019 - 09:20

“Predisporre gli sgomberi dei campi Rom illegali” (Salvini ai prefetti)

Circolare sulla ricognizione degli insediamenti Rom, Sinti e Caminanti

Roma, 16 lug. (askanews) – Fare una ricognizione degli insediamenti di comunità Rom, Sinti e Caminanti per “porre in essere mirati interventi ‘di sistema’” e “promuovere, secondo un organico e coordinato insieme di iniziative, l’osservanza delle regole” e “consentire il progressivo sgombero delle aree abusivamente occupate”. E’ questo l’obiettivo della circolare inviata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a tutti i prefetti per chiedere una relazione sulla presenza di campi Rom, Sinti e Caminanti. Il Viminale si aspetta di avere il quadro definito della situazione entro due settimane.

