Martedì 16 luglio 2019 - 12:42

Neos presenta un 737 con livrea dedicata ad Angry Birds

Per compagnia aerea del Gruppo Alpitour partnership con il film

Milano, 16 lug. (askanews) – La partnership che lega il Gruppo Alpitour a Angry Birds prosegue, ampliandosi ulteriormente e includendo nuove iniziative che arricchiscono il progetto, annunciato questo inverno. Le due realtà erano infatti già legate da una collaborazione esclusiva nel settore travel italiano e, da adesso, si aggiungerà anche un simpatico primato: Neos sarà infatti la prima compagnia aerea italiana a presentare una livrea personalizzata con Angry Birds su un proprio 737 nei prossimi mesi.

Molti colori per una grafica in cui spiccano i noti personaggi del film Angry Birds 2. L’aereo di Neos permetterà agli arrabbiatissimi protagonisti di spiccare il volo e raggiungere alcune mete estive: l’Italia, le Canarie, le Baleari, Israele e l’Egitto, dove il Gruppo Alpitour ha moltissime soluzioni di vacanza, tra cui gli AlpiClub Famiglia dove Red e gli altri amici di Angry Birds si aggirano per accompagnare gli ospiti con tante attività durante il loro soggiorno.

“Neos è da sempre impegnata in un continuo processo di innovazione – ha commentato Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos – che passa attraverso una flotta giovane e tecnologicamente all’avanguardia, molteplici servizi a bordo, un’ampia mappa di destinazioni raggiunte e da attività e collaborazioni ad hoc che possano rispecchiare la filosofia dinamica e vivace della compagnia. Angry Birds si sposa perfettamente con i nostri tratti più irriverenti e audaci e siamo molto contenti di ospitarli a bordo, nell’attesa del prossimo film, Angry Birds 2”.

Del resto, la nuova livrea sull’aereo Neos potrebbe sembrare un’enorme locandina per l’uscita del film ‘Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre’, atteso per il 12 settembre nelle sale italiane. “Per noi le partnership devono sempre avere un forte legame con il film, cosi l’idea di far volare gli Angry Birds ci è sembrata da subito ottima – ha aggiunto Domenico Ravaioli, Promotions Manager Sony Pictures – il Gruppo Alpitour è un’azienda di riferimento del settore con un’awareness in comunicazione da sempre molto alta, avere un deal esclusivo con loro è quindi per Sony Pictures un fiore all’occhiello”.