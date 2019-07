Domenica 14 luglio 2019 - 13:41

Strage di ragazzi nel week-end sulle strade

Fine settimana di sangue

Roma, 14 lug. (askanews) – In questo fine settimana si sono registrati almeno 10 morti sulle strade italiane, tutti giovani e giovanissimi. A Jesolo, in zona Ca Narni, al ritorno da un locale un’auto è finita in un canale: quattro ragazzi di 23 anni, tutti di Musile di Piave, sono morti, mentre una ragazza che era a bordo dell’auto si è salvata. A Genova, invece, si contano un morto e 2 feriti gravi in un incidente sulla A7. Mentre a Cesena 4 giovani (un 47enne alla guida e gli altri di 19, 17 e 14 anni) sono morti tra sabato e domenica dopo che l’auto si è ribaltata dopo aver preso un muretto. Anche a Castrocaro Terme una 27enne è morta in un incidente la notte scorsa.

