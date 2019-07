Sabato 13 luglio 2019 - 11:36

Napoli, tour con mobility scooter per turisti con mobilità ridotta

Route Napoli Accessibile "Touringo"

Roma, 13 lug. (askanews) – La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace – MAMT hanno aderito alla Route Napoli Accessibile “Touringo” inaugurando ieri la prima stazione di mobilità su un circuito certificato “accessibile” per la fruizione turistica di Napoli e destinato a persone con mobilità ridotta.

Questa mattina il primo turista Touringo ha potuto godere delle bellezze di Napoli in pieno confort.

La Fondazione Mediterraneo abbraccia condividendola questa importante iniziativa in favore delle persone con mobilità ridotta, che potranno da oggi fruire le meraviglie di Napoli partendo dal Museo della Pace – MAMT, patrimonio “emozionale” dell’umanità.

L’iniziativa “Touringo” è stata ospitata al piano terra del Museo della Pace – MAMT in concomitanza con l’incontro internazionale “Il Mediterraneo del futuro”, dedicato alla “Via della seta”, svoltosi ai piani superiori del museo. “I due eventi – si legge in un comunicato della Fondazione – sono disgiunti tra loro, come normalmente avviene nella sede del Museo che ospita periodicamente eventi diversi ai vari piani della struttura museale”.