Sabato 13 luglio 2019 - 16:14

Cosa dice la Protezione Civile sui temporali in arrivo nel Nord-Ovest

Oggi allerta arancione Protezione civile su Marche, Abruzzo, Puglia

Roma, 13 lug. (askanews) – Ancora un’ondata di maltempo: piogge e temporali in arrivo nel Nord-Ovest dell’Italia. Oggi il Dipartimento della Protezione civile segnala allerta arancione su Marche, Abruzzo e Puglia, domani allerta gialla in sei regioni.

“Una perturbazione veloce in arrivo dai settori centro-settentrionali europei porterà in Italia, nella giornata di domani, un peggioramento delle condizioni meteorologiche al Nord-Ovest, con temporali sparsi, localmente intensi”, spiega la protezione civile, aggiungendo che “lunedì mattina si prevede ancora maltempo al Nord, con un peggioramento che, nel corso della giornata, interesserà dapprima il Centro e poi il Meridione”.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal pomeriggio di domani, domenica 14 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione dalla serata alla Liguria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, sabato 13 luglio, allerta arancione sull’area meridionale delle Marche e su gran parte dell’Abruzzo e della Puglia; allerta gialla sull’area centro orientale dell’Emilia-Romagna, sul restante territorio di Marche e Abruzzo, su Umbria, Lazio, Molise, Basilicata e resto della Puglia.

Per domani, domenica 14 luglio, è stata valutata allerta gialla in Lombardia, in Molise e su gran parte di Piemonte, Liguria, Abruzzo e Puglia.

