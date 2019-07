Venerdì 12 luglio 2019 - 20:53

Salute, caso di Dengue nel ravennate: scatta la disinfestazione

In un'area limitata nel comnue di Alfonsine

Roma, 12 lug. (askanews) – L’AUSL della Romagna ha informato della presenza di un caso di Dengue in una persona che ha frequentato un’area limitata del Comune di Alfonsine. In base al principio di massima precauzione e secondo quanto previsto dal Piano Regionale, le autorità sanitarie hanno disposto l’attuazione di un intervento straordinario di disinfestazione contro le zanzare in un’area che comprende alcune abitazioni del territorio di Alfonsine.

Le autorità informano che si provvederà all’esecuzione di interventi di disinfestazione in zone mirate, individuate dall’Ausl locale con criteri di massima efficacia di azione e sicurezza per i cittadini della zona interessata.

I cittadini che risiedono nelle zone interessate sono già stati raggiunti da specifica informazione.