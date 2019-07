Venerdì 12 luglio 2019 - 19:00

Operazioni Frontex, determinante uso drone Falco Evo di Leonardo

Identificate le imbarcazioni degli scafisti prima del trasbordo

Milano, 12 lug. (askanews) – Il 20 giugno 2019 il drone Falco EVO di Leonardo è stato impiegato in un’operazione di monitoraggio nel Mediterraneo che ha coinvolto un’imbarcazione con migranti irregolari, nell’ambito di un’attivita dell’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Frontex.

Partita dall’isola di Lampedusa, la missione aveva come obiettivo l’identificazione dell’imbarcazione dalla quale 81 migranti irregolari sono stati trasferiti su natanti piu piccole, documentando cosi una pratica utilizzata dalle organizzazioni criminali.

In seguito al trasbordo, il drone in configurazione specifica per la sorveglianza ha continuato a monitorare la nave fino a quando e scattata l’operazione delle autorita italiane per bloccarla.

Il Falco EVO, basato a Lampedusa dal dicembre 2018, ha già svolto oltre 280 ore di volo per conto di Frontex, arrivando a compiere il 26 giugno 2019 il record di 17 ore e 21 minuti consecutivi.

Questa missione particolarmente lunga si e resa necessaria a fronte di un’esigenza di Frontex di supportare l’intercettazione di due imbarcazioni nell’area di Lampedusa, come richiesto dalle autorita italiane. Grazie allo stretto coordinamento tra ENAV, ENAC, AST Aeroservizi Lampedusa, la Guardia di Finanza e Leonardo, è stato possibile prolungare di due ore l’operazione e identificare i natanti.

I voli del Falco Evo sono pianificati in coordinamento con la Guardia di Finanza e il Ministero dell’Interno e operati da Leonardo in base a un accordo di servizio. Contribuiscono alle operazioni anche ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ENAV, la societa che gestisce il traffico aereo civile in Italia e AST Aeroservizi che gestisce l’aeroporto siciliano. Nella sua configurazione per le attivita Frontex, il drone è equipaggiato con una suite avanzata di sensori di bordo che include anche il radar Gabbiano TS Ultra Light per missioni a lungo raggio diurne e notturne.